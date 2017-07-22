Специалисты рассказали как избавиться от целлюлита

Эксперты сообщают, что самым действенным способом против жировых клеток является прием, в котором все способы объединены комплексно. Это физические упражнения, посещение массажа и правильное питание. Самое главное, это приучить себя выполнять их постоянно.

Как уверил ассистент кафедры кожных и венерических болезней имени Рахманова лечебного факультета МГМУ имени Сеченова Людмила Смирнова, чтобы начать избавляется от жировых отложений, и увидеть положительные результаты, необходимо приучить себя регулярно посещать спортзал. Занятия спортом необходимо грамотно расписать со специалистом, чтобы он составил список нужных упражнений и указал правильность их выполнения, для избегания травм.

Также необходимо проходить процедуру массажа, как обычного, в котором используются руки массажиста, так и с выполнением аппаратного массажа. Все приемы следует делать с применением специальных антицеллюлитных средств. Поскольку простое нанесения крема для коррекции фигуры будет мало.

Одним из важных методов является соблюдение правильного рациона. И в первую очередь, сократить потребление углеводов и заменить вредные продукты на полезные.

Проявление целлюлита может быть причиной ряда проблем связанных с гормонами, что повлечет за собой поиск причины и лечение заболевания, заявляет косметолог-дерматовенеролог Наталья Коленько.