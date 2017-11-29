Крымский мост погибнет к 2040 году – Украинский уфолог

Просто удивительно, насколько это, воистину, гигантское сооружение, которое возвела Россия, вызывает негативную реакцию в киевских умах. С помощью него, посещение полуострова и его снабжение стало значительно лучше и ещё улучшится в дальнейшем.

Это, не смотря на все те блокады со стороны Украины, после того, как полуостров «уплыл» к России. Та взяла его под своё могучее крыло. Теперь все те, кто кричали «Крым наш», лишая его продовольствия, воды и электроэнергии, могут лишь облизнуться или утереться. Остаётся жить лишь сумасшедшими надеждами. В частности, украинский уфолог предсказал, что Крымский мост погибнет к 2040-му году.

Ну очень ему хочется, чтоб величайшее достижение России, вдруг – раз, и исчезло. Так себе. Само собой. Если не Европа, то звёзды помогут. Тогда Киев сможет откровенно порадоваться. Впрочем, и этот альтернативный учёный предсказывает, что это, если и произойдёт, то не очень скоро. Совсем не очень.

Украинский уфолог Влад Рас считает, что Крымский мост находится под угрозой своего полного разрушения. По его мнению, это предвещает неудачная дата открытия объекта.

Предсказатель напомнил, что Крымский мост был запущен 16 мая 2018 года. По его мнению, именно в эту дату положение звёзд было особенно неблагоприятным.

В частности, он отмечает, что Солнце и Луна в тот день соединялись с дьявольскими звёздами, известными своим разрушительным воздействием.

Однако, продолжает уфолог, и это ещё не всё. Как утверждает Рас, на протяжении того дня было зафиксировано соединение Меркурия с Ураном. Он полагает, что такие события очень часто вызывали появление на Земле внезапных катастроф, неблагоприятных событий и прочих негативных структурных изменений.

Таким образом, сделал свой вывод украинский уфолог, когда открывался Крымский мост, сочетания планет были очень неблагоприятными. Следовательно, по его мнению, он должен будет разрушиться. Так себе. Сам собой.

Альтернативный украинский учёный предположил начало серьёзный испытаний, ожидающих конструкцию Крымского моста, на девятом году его эксплуатации. Он предрекает, что тогда эта магистраль может оказаться полностью закрытой для движения транспорта.

Однако, полная гибель этого моста, по расчётам Росса сможет случиться не ранее, чем наступит 2040 год. При этом, главную роль, якобы сыграет то, что в том году произойдёт слияние Сатурна и Плутона.

Именно это событие он полагает и станет фатальным для того, чтобы эта постройка полностью разрушилась.

Собственно, Украина, по определению не может питать симпатии к этому объекту, который показал, где её место и, что может Россия.

СМИ этой страны постоянно публикуют негативные новости об этом объекте. Это лишь подчёркивает их беспомощность. Ничего подобного сейчас не способна создать не только Украина.

Сначала, официальный Киев сообщал о намерениях России «ха-ха». Якобы, если это не удалось фашистам в Великую Отечественную, то куда там русским.

Затем, когда появился реальный проект, украинские СМИ дружно завопили, что мост станет «пластилиновым». Потом последовала провокация с помощью трёх полуржавых посудин. Опять ничего не получилось.

Сейчас им тоже утираться не хочется. Нужна помощь уфологов. Такие, естественно, нашлись. Они предрекают, что Крымский мост разрушится сам собой. Впрочем, дату называют отдалённую. Видимо, чтобы, если не сбудется, то ни за что отвечать не придётся.

Мир тоже тихонько молчит о том, что России удалось возведение самого величайшего объекта в мире за последние десятилетия. При этом, в кратчайшие сроки.

Видимо, уже утёрлись и поняли. При таких раскладах Россия Крым никогда не отдаст. Так стоят ли того их санкции, которые Европа принимает в свой убыток. Там ребята считать деньги умеют достаточно хорошо.



