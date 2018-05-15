Аркадий Ротенберг заявил, что Крымский мост прослужит без ремонта 100 лет

Сто лет без ремонта как минимум – именно столько выдержит Крымский мост по мнению Аркадия Ротенберга, главы генерального подрядчика уникальной стройки «Стройгазмонтаж».

В интервью телеканалу НТВ Ротенберг рассказал, что при возведении конструкции был учтен предыдущий опыт строительства моста в Крым. Известно, например, что одно из прошлых сооружений, возведенных немцами, снесли льдины. Глава компании рассказал, что сложные природные условия значительно замедляли работы: в общей сложности больше 80 дней пришлось простаивать, поскольку сильный ветер мешал забить сваи для опор. Строители даже придумали специальное приспособление, похожее на колодец, для работы в ветреную погоду. В результате, кто бы что ни говорил, мостовой переход построен крепко и надежно, он прослужит без ремонта как минимум сотню лет, резюмировал бизнесмен.

Кроме того, Аркадий Ротенберг отметил, что не очень расстраивается из-за введения санкционных ограничений в свой адрес. А вот то, что страдает его семья, считает неправильным.

Прокомментировал Ротенберг и заявления о том, что Украина намерена забрать Крымский мост. Генподрядчик посоветовал не воспринимать подобные заявления всерьез, заметив, что они сопоставимы с бредом.

После возведения моста в Крым в «Стройгазмонтаже» сложился очень профессиональный коллектив, распускать который, по мнению руководства компании, было бы неправильным. Поэтому компания уже рассматривает планы дальнейшей работы своей профессиональной команды.