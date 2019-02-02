Сергею Шойгу исполнилось 64 года: В современной России он играет немалую роль

На сегодняшний день он является Министром обороны РФ. Это уже говорит о многом.

Сергею Шойгу 21 мая исполнилось 64 года. В истории современной России он играет немалую роль. При этом, местом его рождения был тувинский город Чадан.

За высшим образованием мальчик отправился в Красноярск, где выучился на инженера-строителя. После того, он 10 лет проработал по специальности на стройках таких городов, как Красноярск, Абакан, Кызыл, Ачинск и Саяногорск.

В конце 1980-х годов Шойгу приступил к политической деятельности. Она не осталась незамеченной. В 1990-м году его назначают в Госкомитет РСФСР, занимающийся вопросами архитектуры и строительства. Он получает должность заместителя руководителя этого комитета.

Уже в 1991 году Шойгу доверили возглавить корпус российских спасателей, а после этого только что созданный Госкомитет по ЧС. Он руководил этой деятельностью на протяжении более 10 лет.

На базе этого комитета было создано Министерство ЧС. Шойгу возгласил и его.

Его деятельность на этом посту удостоили самыми высокими наградами не только руководство России. Его работу отметили и граждане. Шойгу неоднократно возглавлял рейтинговые списки наиболее одобряемых россиянами министров.

Не исключено, что это стало существенным фактором при назначении его должность главы Минобороны РФ. Это произошло 6 ноября 2012 года. Этот период в истории России и её военного ведомства был очень непростым.

Шойгу незамедлительно стал проводить кардинальную реформу в армии. Началось её перевооружение и установление жёсткого контроля госзаказа на предприятиях АПК. Вновь начались интенсивные и очень масштабные военные учения.

Новые политические реалии влекли новые вызовы. При новом Министре обороны произошло создание Арктических войск.

За время работы Шойгу в должности главы МО РФ, оснащение армии передовыми вооружениями достигло, в среднем, 61,5%. При этом Стратегические ядерные силы усилились на 82%, а ВКС – на 74%. Не был забыт и флот. Там этот показатель 62,3%.

Результаты не заставили себя долго ждать. В 2014 году за рекордно сжатые сроки в Крым были переброшены Силы спецопераций России. После этого крымчане смогли совершенно спокойно провести свой референдум. Полуостров вернулся в состав России без малейших военных инцидентов.

В 2015 году Россия приступила к проведению военной операция в Сирии. В результате этого Асаду удалось добиться перелома в войне с террористами. При этом, РФ задействовала минимальные силы ВКС и ВМФ. Помимо того, в ходе реальных боевых действий были проверены против боевиков новейшие образцы вооружений.

В итоге, уже на протяжении нескольких лет уровень по одобрению гражданами России её армии превышает 90%. В немалом этому способствовало, что весь этот период ею руководил Сергей Шойгу.

Он и до настоящего времени остаётся в РФ одним из самых популярных министров. Во многом, благодаря ему, в России происходит возрождение популярности службы в армии и гордости за это служение своей стране.