Новый диагноз поставлен Леонардо да Винчи британскими учеными

Профессор лондонского Королевского колледжа нейрофизиолог Марко Катани считает гениального художника и изобретателя носителем синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ).

К такому выводу он пришел, наблюдая за своими собственными пациентами. По воспоминаниям учеников и современников Да Винчи, он был крайне неусидчивым человеком, быстро переключался на новые идеи, забрасывал дела и проекты в полусыром виде. Также Великий человек эпохи Возрождения имел ощутимую проблему с распорядком дня. Работая сутки напролёт, не считая времени, он чересчур мало спал. Часто упоминается, что Леонардо был левшой, умел интересно поддержать беседу и увлекательно рассказывал истории.

Гиперактивность правдоподобно объясняет многие черты в его поведении, в том числе непредсказуемую, импульсивную гениальность. Судя по всему, также, Да Винчи обладал пониженным самомнением и полагал, что ничего не добился в жизни.

Современные пациенты, страдающее от СДВГ, проявляют схожую нервную симптоматику и часто жалуются на отсутствие самореализации.

Профессор Катани считает, что вдохновляющий пример в лице Леонардо да Винчи поможет людям с СДВГ приобрести уверенность в себе.

Исследуя картины мастера, учёные ранее уже пришли к выводу о косоглазии Леонардо, и что закончить работу над картиной «Мона Лиза» ему помешала поврежденная рука.