Uber запускает услугу – «подводное такси»

«Подводное такси» станет доступно с 27 мая по 18 июня 2019 года.

Услуга была создана сервисом онлайн-вызова такси Uber при поддержке австралийской туристической компании Tourism Queensland.

Обслуживающий транспорт – двухместная субмарина ScUber. Подводное такси будет осуществлять поездки по Большому барьерному рифу. Услуга будет доступна в городе Квинсленд (штат на северо-востоке материковой части Австралии).

По предварительным данным, путешествие на субмарине Uber будет стоить 3000 долларов. Известно, что в стоимость поездки войдёт трансфер на вертолёте до острова Херон, часовое путешествие на «подводном такси» и обратный путь. Разовое путешествие рассчитано на двоих человек.

При этом американская компания запустила конкурс. В нём могут принять участие жители Канады, США, Австралии, Франции, Англии, Австралии и Новой Зеландии. Суть конкурса – описать в 25 словах, что даст эта поездка участнику.

Победителя ждёт авиабилет, номер в отеле и путешествие на «подводном такси». И всё это абсолютно бесплатно на двоих человек.

Отмечается, если услуга окажется успешной, её запустят на постоянной основе.



