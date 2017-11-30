«Все чины без разбору»: Владимир Путин взялся за коррупцию в России – Песков

Российский президент получает регулярную информацию о ходе расследования коррупционных дел. Естественно, они касаются лишь самых резонансных случаев.

Судя по всему, Владимир Путин всерьёз взялся за существующую в России коррупцию. Его пресс-секретарь сообщил, что глава государства дал указание вести борьбу с этим явлением по всем ведомствам и по «всем чинам без разбору».

Ранее прошла информация о том, что бывшие высокопоставленные сотрудники ФСБ Кирилл Черкалин, Андрей Васильев и Дмитрий Фролов взяты под стражу. Правоохранители обнаружили при проведении обысков у них наличность и драгоценности на сумму, превышающую 12 млрд рублей. Уголовные дела уже возбуждены.

Дмитрий Песков получает вопросы, насколько глава России осведомлён о ходе следствия против купных чинов ФСБ России. Рупор Кремля ответил, что Путин получает регулярные доклады о том, как расследуются крупные коррупционные дела.

Естественно, это касается лишь тех, которые относятся к наиболее значимым и резонансным, продолжил Песков. С его слов, это является обычной и нормальной практикой.

Пресс-секретарь добавил, что в России всерьёз занялись противодействием коррупции любых чинов. При этом, совершенно не влияет, в каком ведомстве они занимают свой пост.

Песков продолжил тем, что Путин неоднократно говорил, что это не является компанейщиной. Это является системной работой.

Полковник ФСБ Кирилл Черкалин, возглавлявший службу, занимающуюся экономической безопасностью этого ведомства, был 16 мая обвинён в том, что получал взятки, которые носили особо крупный размер.

Уже известно, что в период 2013-2015 годы гражданин Назаров через посредника передал ему, минимум, одну взятку, размер которой составлял 850 тысяч долларов. Она была дана за то, чтобы частное лицо-предприниматель «ушло из под положенного контроля и получало общее покровительство на самом высоком уровне».

Заявление на Черкалина подал именно предприниматель Назаров. Оно было подано 23 апреля 2019 года. Что стало этому причиной, пока точно не установлено.

По предварительному решению российской Фемиды, срок пребывания Черкалина в СИЗО пока ограничен 23-м июня. Ранее он на протяжении 10-ти лет возглавлял банковский отдел управления «К», занимавшегося в ФСБ экономической безопасностью.

Фролов ранее был начальником управления «К» ФСБ, а Васильев – его заместителем. Их подозревают в осуществлении крупного мошенничества и присвоении 490 млн рублей. Это то, что уже, практически, доказано. Черкалин проходит по этому делу в качестве подозреваемого.

Обыски у этих троих фигурантов резонансных дел были проведены 17 мая. Общая сумма изъятых при этом средств превысила 12 млрд рублей.

В Сети уже выражают надежду на то, что Путин, чьё дело заниматься внутренней политикой, решил взяться и за дела внутренние. Коррупция – это то, что сейчас бесит россиян больше всего.