«Армия сломала наши жизни»: Об этом рассказали военнослужащие США

Для этого проводился специальный опрос. В ходе него бывшие военные делились своим опытом.

Опрос проводился на официальном аккаунте ВС США в Twitter. Большинство опрошенных поведали, что «Армия сломала наши жизни». Так считает большинство бывших американских военных.

Исследование прошли, приблизительно, восемь тысяч пользователей этого аккаунта. Организаторами опроса предлагалось ответить, какую роль в жизни гражданина США сыграла его служба в армии.

В некоторых постах сообщается, что армейская служба пошла на пользу. Она поспособствовала укреплению физического здоровья и эмоционального состояния.

Однако, большинство из решивших принять участие в опросе, написали совершенно другое.

Отмечается, что армия США полностью разрушила их жизни. Это произошло не только из-за виденных ими там кошмаров. Это произошло потому, что после возвращения домой они оказались никому не нужными и выброшенными на обочину.

Другие отмечают, что на них сильно повлияло то, что когда армия США проводила свои военные операции на территории Африки или Ближнего Востока, при этом часто гибли мирные жители.

Ещё один участник опроса сообщил о том периоде, когда служил в Ираке. У него там было четверо друзей. Одного из них застрелил снайпер во время боя. Другой в состоянии сильного опьянения разбился в ДТП. Третий, не выдержав кошмаров войны, предпочёл выстрел в висок. Смерть четвёртого наступила вследствие полученной тяжёлой болезни.

Своим комментарием поделилась и вдова бывшего американского военнослужащего. Она сообщила, что муж был морским пехотинцем США, проходившим службу в Ираке. Там он получил тяжёлое ранение и потерял ногу. Постоянное употребление болеутоляющих привело к тому, что он превратился в наркомана и затем умер.

Многие вспомнили и о том, что армия США применяла во Вьетнамской войне химическую смесь «Агент Оранж». Она отражалась и на здоровье американских военнослужащих. При этом, командование не предупреждало о её серьёзной опасности.

Одна из женщин сообщила, что у её отца после этого развился рак. С ним пытались долгие годы бороться, однако, всё оказалось тщетным.

Естественно, многие проинформировали, что война с её ужасами влияет на психику каждого, оставляя неизгладимые шрамы.

Бывший военнослужащий сообщил, что в армию отправился лучший друг его детства. До этого среди всех его знакомых, он казался самым счастливым человеком. Домой он вернулся в совершенно подавленном состоянии, став абсолютно иным.

Одна из женщин поведала, что потеряла отца ещё до своего рождения. Он воевал во Вьетнаме снайпером. Ему удалось выжить, но он возвратился в таком состоянии, что уже не мог быть полноценным супругом и родителем.