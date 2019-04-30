Наличие цели в жизни ведёт к снижению риска ранней смерти - Учёные

К такому выводу пришли американские специалисты, работающие в Мичиганском университете. Этому предшествовало проведение масштабного исследования. Его участниками были только те, кто старше 50-ти лет.

В итоге учёные пришли к вводу, что, если в жизни присутствует цель, это ведёт к снижению риска ранней смерти. Сначала было проведено анкетирование добровольцев. Затем происходило наблюдение за их жизнью.

В Мичиганском университете с 1992 года занимаются долгосрочным исследованием здоровья тех людей, которые выходят на пенсию. Учёные решили воспользоваться этой программой.

Было отобрано 8419 человек. Однако, оказалось, что по разным причинам 1434 из них уже выбыли из программы. Оставшимся было предложено пройти модифицированную шкалу, определяющую психологическое благополучие.

В ней предлагалось оценить ряд утверждений по 6-ти балльной шкале. В итоге выявлялось, имеет ли человек в жизни цель, и насколько сильно её влияние. Ранжирование также проводилось от одного и до шести.

Среди добровольцев 4016 оказались женщинами. Это 57%. Показатель среднего возраста по всей выборке – 68,6 года.

Затем, с 2006 и до 2010 года исследователи наблюдали благополучие добровольцев. За этот период скончались 776 из них. Психологи постарались соотнести причины смерти с тем, насколько у человека были сильны жизненные цели.

При этом учитывалось и влияние сторонних факторов: пола, возраста, семейного положения, уровня образования, расы, наличия вредных привычек и другое.

Среди тех, у которых была наивысшая сила жизненных целей, из жизни ушло 17 человек. У группы, где мотивация была наиболее низкой, умерло 83 участника. Наихудший показатель оказался, как ни странно, в предпоследней группе. Там были те, чей показатель мотивации варьировался от 3.00 до 3.99. В ней скончался 281 доброволец.

Это является достаточно странным и пока не находит своих подтверждений и объяснений. Получается, что люди со средними желаниями умирают во много раз чаще тех, кому ничего не нужно, и тех, кому нужно всё.

Впрочем, учёные предполагают ещё раз проверить свои выводы. Будущими исследованиями они надеются подтвердить, что на продолжительность жизни оказывает существенное влияние наличие цели.

Ряд скептиков уже высказали сомнение, что выводы учёных Мичиганского университета верны. Отдельные статистические выводы никак не могут применяться в качестве абсолютного утверждения. В то же время, это исследование заставляет и задуматься.