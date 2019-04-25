Россельхознадзор выступил против полного запрета на ввоз импортного мяса и молока

Сергей Данкверт, глава Россельхознадзора, заявил о необходимости ввести запрет на ввоз в Россию продукции животного происхождения из-за границы для личных целей. Но при этом ограничения, не должны быть тотальными и доходить до абсурда.

По мнению руководителя контролирующей организации, выделять нужно только те вещи, которые могут принести большие риски и запрет вводить только на них. Для продуктов с меньшим риском, запрет действовать не будет. Господин Данкверт отметил, что россиянам не будут запрещать ввозить импортную продукцию животного происхождения, но только при благополучных отношениях между странами ввоза и вывоза. Общий вес не должен превышать 5 кг.

С предложением о запрете ввоза мясной и молочной продукции в конце апреля обратилась Национальная мясная ассоциация. В ее состав входят компании «Мираторг», «Черкизово» и другие производители. Компании ассоциации считают, что вместе с такими продуктами в Россию могут попасть опасные вирусы животных.

Минсельхоз работает над законопроектом, расширяющие полномочия Россельхознадзора. Теперь орган может контролировать ввоз импортных продуктов животноводства, часть из которых продукты для личного пользования. Продукция, обнаруженная в ручной клади, багаже и посылках, ввозимая физическим лицом, не имеющая разрешения и ветеринарного сертификата страны отправления будет уничтожаться. Поправки предлагаются внести в закон «О ветеринарии». Публично обсуждать законопроект будут до 3 июня.