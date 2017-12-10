Куклы и торт для слабаков: Анджелина Джоли устроила страшный квест для дочери

Голливудская актриса Анджелина Джоли устроила необычный праздник для дочки Шайло. Свой тринадцатый день рождения дочь звезды отпраздновала на вечеринке вместе со своей мамой.

Джоли организовала для Шайло мероприятие с элементами квеста и иммерсивного шоу. Праздник прошел в одном из самых популярных развлекательных клубов в Лос-Анджелесе The Basement. Шайло очень увлечена темой квестов и часто их посещает. Это объясняет почему Джоли устроила для неё вечеринку в такой тематике. По сценарию девочке пришлось выбираться из дома убийцы-каннибала, который ее похитил. Этот квест отличается тем, что пугающую атмосферу в нем создают настоящие актеры. Шайло не смогла взять на него младших брата Нокса и сестру Вивьен, так как для прохождения квеста стояло ограничение 13+.

Праздничный совместный выход звездной семьи, навел общественность на мысли, что Шайло не единственный ребенок в семье, который задумывается о смене пола. Речь идет о второй родной дочери Вивьен. На поведение девочки возможно влияет Шайло, которая неоднократно заявляла о желании сделать операцию по смене пола после 18 лет. Она уже много лет отзывается на имя Джон, носит короткие стрижки и ее гардероб больше напоминает мужской.

Актриса пока никак не комментировала такое поведение дочерей (после объявления о разводе с Бредом Питтом она резко сократила общение с прессой), но фанаты заметили, что младшая дочка актрисы стала повторять стиль сестры. Вивьен подстригла длинные локоны и отказалась от платьев и юбок.