Минтранс РФ намерен ввести обязательную регистрацию всех БПЛА

Россиянам возможно придёт регистрировать свои БПЛА уже с этой осени.

Стало известно, что Министерство транспорта РФ уже разработало законопроект, который подразумевает - «обязательную» регистрацию всех беспилотных транспортных средств весом от 250 грамм до 30 килограмм. Об этом сообщают «Известия» ссылаясь на аппарат правительства.

В некоторых источниках утверждается, что постановкой дронов на учет займётся ФГУП «ЗащитаИнфоТранс».

В законопроекте отмечается, что россияне, которые стали владельцами БПЛА, обязаны осведомить Росавиацию в течение 10 дней после покупки беспилотного аппарата. Добавим, что документ уже подписал действующий премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Эксперты полагают, что объем всего рынка БПЛА к 2035 году будет около 200 миллиардов долларов, при этом доля России может составить 20%.



