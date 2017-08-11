Tinder попал под действие "пакета Яровой"

31 мая 2019 Роскомнадзор внес в реестр ОРИ компанию Match Group, LLC, которая является владельцем приложения Tinder.

Представители госструктуры заявили, что мобильный сервис знакомств Tinder попал под действие так называемого «закона Яровой» и оказался в реестре организаторов распространения информации (ОРИ). Ведомство сообщило, что компания уже предоставила все необходимые данные по требованию Роскомнадзора, после чего была внесена в реестр.

Внесение в ОРИ обязывает приложения хранить на протяжении полугода информацию о переписках российских пользователей, а в случае надобности предоставлять ее правоохранительным органам. На данный момент в реестре находиться более 186 компаний, в их числе Telegram, Mail.ru, Rambler, «ВКонтакте».

Считается, что подобная структура взаимодействия госорганов с проектами компаний поможет улучшить проведение оперативно - розыскной деятельности и укрепит государственную безопасность.

Представители компаний, попавших в реестр ОРИ, сообщают, что содержание таких огромных баз данных им обходиться в крупную сумму, исчисляемую миллиардами рублей в год.