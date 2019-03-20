Аршавин не сможет выехать за пределы России из-за долгов по алиментам

По словам адвоката жены бывшего футболиста Александра Добровинского, у Аршавина нет желания видеть ребенка и платить алименты на его содержание.

Предварительное заседание по разводу семьи Аршавиных закончено Красносельским районным судом, дата основного заседания назначена на 24 июня.

Добровинский также добавил, что сумма задолженности по алиментам за 4 месяца превышает 1 млн рублей, в связи с этим Аршавин не сможет покинуть пределы России.

Известно, что экс-футболист питерского «Зенита» планирует взыскать с супруги крупную сумму денег за проживание вместе с ним. Вместе с тем, по словам адвоката жены, Аршавин отказался от всяческой помощи, в том числе оплачивать няню для дочери.

На последнем заседании суда Аршавин не присутствовал, в слушаниях принимала участие его супруга. Женщина появилась в зале суда с двухлетним ребенком на руках и не смогла дать показания, поскольку малыш расплакался. В итоге жена футболиста уехала с маленькой девочкой на Maybach, оставив в зале суда своих адвокатов.

Напомним, брак Андрея Аршавина и Алисы Казьминой был зарегистрирован в сентябре 2016 года, через полгода у молодой пары появилась дочь. До этого футболист состоял лишь в гражданском браке с Юлией Барановской.