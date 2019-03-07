В Российской Федерации может появиться новый вид алиментов

Министерство юстиции РФ предложило заставить родителей в разводе оплачивать чаду жилье. Данное предложение опубликовано на официальном сайте проектов нормативно-правовых актов.

Изменения коснуться родителей, чьи дети проживают отдельно и имеют необходимость в смене или улучшении жилья. При этом, ребенок должен быть признан нуждающимся в обеспечении жильем, а плательщик алиментов – трудоспособным. Еще у семьи не может быть подходящего для проживания помещения. Соответственно, финансов, позволяющих приобрести такую недвижимость, тоже быть не может.

Сумма денежных выплат определится судом. Совет при президенте Российской Федерации по кодификации законодательства говорит, что эти нововведения дадут судам возможность оценить каждый конкретный случай и возможность принимать решения выгодные, для обеих сторон (родителей и детей).

В начале 2019-го года глава Минюста Александр Коновалов заявил о необходимости содержать детей во время их учебы в ВУЗах. Тогда же министерство анонсировало ряд поправок в семейное законодательство.

Реакция граждан на предложенный закон была неоднозначной. Многие опасаются, что семьи перестанут рожать детей.