У племянницы Софии Ротару сломаны обе руки

Родственница известной звезды Софии Ротару сломала руки. Несчастный случай произошел с ней в Барселоне, во время отдыха. Стало известно, что Соня Кай упала с электросамоката.

В своем микроблоге Соня поделилась с читателями этой досадной новостью. Фоловеры певицы сразу же пожелали ей скорейшего выздоровления, ведь у нее запланирован концерт в Украине. Пока об отмене которого не сообщалось. Поклонники с нетерпением ждут выздоровления певицы, которая выступает под сценическим именем Sonya Kay.

София Ротару может похвастаться не только прекрасной карьерой народной звезды, но и большой семьей. Так, у Ротару есть три сестры и два брата. Дочерью одной из сестер Софии является 28-летняя Соня Кай. Она также, как и ее тетя выбрала музыку, выступая в стиле дип-хаус.

Также, Соня признается, что очень уважает и любит свою родственницу - Софию Ротару, но никогда не просила у нее помощи. Вероятно, от того, что звезды работают в абсолютно разных стилях музыки. Соне нравится создавать музыку в стиле тропикал-хаус, дип-хаус.

Действительно, есть в кого удаться, ведь мама Сони, вместе с двумя своими сестрами Софией и Аурикой в конце 70-х годов выступали в составе ансамбля и гастролировали по всему СССР.