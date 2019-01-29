Россиянку посадят в тюрьму за похищение собственных детей

В Уичите, штате Канзас, в Федеральном окружном суде идет слушание по делу россиянки Богданы Осиповой. Обвинение – вымогательство и похищение своих детей. Приговор – семь лет заключения и штраф в размере 18,1 тысяч долларов.

В посольстве РФ приговор считают несправедливым и негуманным. Также случившееся назвали очередным нарушением прав граждан России.

В суд на Осипову подал ее супруг – отставной военный. Брайан Мобли является также и отцом двух детей женщины.

Богдана Осипова имеет два гражданства. Так случилось, что в 2014-м году она была вынуждена покинуть США, забрав двоих детей (от первого брака и второго). Вскоре после возвращения на Родину Осипова родила третьего ребенка. В это время ее муж добивается в суде развода и полной опеки над двумя своими детьми (годовалой и новорожденной дочерями). Россиянку обязывают вернуть детей их опекуну в Соединенные Штаты.

В 2017-м Осипова приезжает в США, чтобы найти способ урегулирования конфликта с уже бывшим мужем. Ее арестовывает ФБР.

И вот суд огласил приговор. Почти два года (без двух месяцев), которые мать троих детей провела под арестом, будут зачтены при отбывании срока в тюрьме. Помимо прочего, после освобождения, Богдана Осипова проведет три года под надзором правоохранителей.