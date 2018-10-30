Алена Кравец: В букете цветов обнаружила ключи от квартиры в Швейцарии

Алена Кравец получила в подарок от нового поклонника роскошные апартаменты в Швейцарии. Мужчина прислал ключи в букете цветов.

В своем микроблоге модель пыталась намекнуть своим читателям о подарке на День Рождения. Светская львица не решилась открыть секрет и скромно поставила значок ключа в качестве смайлика. Кравец рассказывала, что любит летать в Швейцарию – на спа-роцедуры, поесть настоящего шоколада и конечно, покататься на горных лыжах. Теперь ей будет проще одолеть такой дальний путь.

Позже модель рассказала, что ее квартира не совсем большая, порядка 100 квадратных метров, но очень удобная и с шикарнейшим видом из окна на Женевское озеро.

Алена Кравец признается, что очень долго отказывалась от подарков обеспеченного ухажера, но тут, не смогла. Она добавила, что достойна такого подарка и с благодарностью его приняла. Модель отметила, что невзирая на сложности в отношениях, сейчас она официально замужем и не готова бросаться на шею первого встречного мужчины, даже если он богат.

Ранее Алена пришла на ток-шоу «Пусть говорят!» с синяком под глазом, она рассказала о том, как ее избивает супруг. Позже они вновь сошлись, но устав от постоянных измен мужа, Алена вновь ушла от него. Сейчас Руслан Кравец делает все возможное, чтоб мать не виделась со своей дочерью Даниэллой.