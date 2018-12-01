Синоптики: Жара в Москве ожидается до середины июня

По заявлениям синоптиков в ближайшее время ожидается сильная жара, которая может продлиться до 15-17 июня. Об этом сообщает начальник ситуационного центра Гидрометцентра Анатолий Цыганков.

По предварительным данным, в ближайшие дни температура воздуха может подняться до отметки +31…+33 градуса. К началу следующей недели температура снизиться, но уже к четвергу вновь поднимется к высокой отметке. Специалисты рекомендуют прибегнуть к защитным мерам кожи, тем самым предотвратив перегрев организма. Гулять самим и особенно с маленькими детьми рекомендуют только рано утром либо в вечернее время. По возможности не находиться на открытом солнце и всегда иметь с собой бутылочку с питьевой водой во избежание обезвоживания. Отмечается, что организм еще не подготовился к активному солнечному наступлению.

Такая жара в эти дни синоптиками фиксируется раз в четверть века. В минувший четверг была зафиксирована температура воздуха в +29,3 градуса. Стоит отметить, что аномальная жара в России наблюдается все чаще и чаще. В истории современной России всего было зафиксировано 8 таких скачков температуры. Последними из них являются – 2012, 2015 и 2018 года.