Летние социальные туры стартуют на Камчатке

В рамках программы летних социальных туров на Камчатке уже 9 июня стартуют первые экскурсии.

Вице-губернатор Камчатского края Алексей Войтов считает, что эти туры являются не только социальным проектом, но и еще одним из способов поддержки туроператоров нашего региона. Он добавил, что эти они будут способствовать развитию туризма в Камчатском крае. Дополнительно сообщают, что на организацию туров из бюджета края было выделено порядка 4,5 миллионов рублей.

Программа туров очень обширна. Все участники отправятся в поездки по вулканам (Авачинский, Мутновский, Горелый), покупаются в горячих термальных источниках, посетят общину народов Камчатского края. Планируются морские прогулки по Авачинской бухте, прогулки верхом на конях и различного рода вертолетные экскурсии.

Такие туры проводят с 2010 года для детей сирот, участников ВОВ, школьников и победителей районных олимпиад.

Действительно, Камчатский край популярен среди туристов. Здесь можно активно провести время и оздоровиться. Площадь Камчатского полуострова 464,2 квадратных метра, на такой огромной территории проживает лишь 317 тыс. человек. Камчатка уникальна в своем виде, сюда можно приезжать как летом, так и зимой.