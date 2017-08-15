Названы самые лучшие и необычные авторские туры для путешественников

Составлен рейтинг самых «Дорогих и Необычных» туров. Составлением рейтинга занялись эксперты с интернет сервиса «ТУТУ.ру» внимательно изучив рынок индивидуальных авторских туров.

Исходя их изученных материалов, эксперты пришли к выводу, что подобные туры задействованы только к состоятельным людям. Не каждый человек может позволить себе такие развлечения, какие предлагают турфирмы зажиточным клиентам. Ведь порой стоимость тура (без перелёта), может составлять до двух миллионов рублей. В таких турах обеспечена встреча с гренландскими китами и касатками, если вы отправились на Шантарские острова.

В Тибете состоятельные туристы, имеют возможность собственными глазами оценить красоту озера Манасаровар и «Ледяных Вод» сообщают авторы туров. Любители «острых ощущений» не упустят тур в Южную Африку, где кроме сафари, можно погрузиться в воду «находясь в одной лишь клетке» к акулам.

Тур по Эфиопии включает в себя знакомство с разнообразной племенной культурой страны. Исландия богата величественными лавовыми пещерами, ледниками и вулканическими пляжами. Так что тур по этой стране «фанатам Игры престолов» точно придёт по вкусу.

На Гаваях, туристов ожидает путешествие к действующему вулкану, а также возможность оценить «сказочный сноркелинг ночью»

Одиночный туры, в режиме «реального выживания в диких условиях» можно оценить в турах на Канаду. Самыми «холодными авторскими турами» будут круиз «на Ледоколе по северному полюсу» и путешествие в Антрактику на лайнере.