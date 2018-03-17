Потап выложил откровенный снимок Насти Каменских в бассейне

Потап опубликовал фото Каменских в бассейне, где его супруга лежит топлес на матрасе с собачкой Мими. Поклонники Насти Каменских отметили, что у нее прекрасная фигура.

Совсем недавно Каменских и Потап сыграли свадьбу. Поговаривают, что она обошлась паре в 2,8 миллионов гривен. Почти все звезды шоу-бизнеса пришли разделить с ними этот день. Андрей Данилко, который также был приглашен, рассказал, что Настя больше всего мечтает о детях, поэтому слухи об этом, может и не слухи.

Звезды признаются, что их знакомство началось с неприязни, слишком уж сильные они по характеру. Пока дуэт покорял сердца, выпуская хиты, атмосфера внутри группы была очень напряженной. На тот момент Потап был женат на Ирине Горовой. Но, уже в 2013 году появились доказательства того, что Каменских и Потап – пара. Позже, Горовая и Потап развелись, но остались в теплых отношениях. Ирина была приглашена на свадьбу к бывшему супругу.

Перед свадьбой Потап подарил публике клип на песню «Константа», главной героиней которого была сама Настя. Песней он рассказал о чувствах к будущей супруге.

Их дуэт начинался как творческий и закончился как любовный.