С 12 июня правительство России утвердило новые правила выезда детей за границу

Центр общественных связей ФСБ сообщил, что больше не требуется согласие второго родителя.

По новым правилам, если ребенок путешествует с одним из родителей, то не нужно специально брать заявление о согласии от второго. То же самое правило действует и когда ребенок путешествует с опекуном или законным представителем. Нововведение значительно облегчает поездки для тех семей, где родители находятся в непростых отношениях. Ведь не секрет, что право отказать в согласии на выезд часто использовалось как средство шантажа.

Однако заявить о несогласии родитель по-прежнему может. Но теперь это нужно делать в органах МВД по месту регистрации, в дипломатических представительствах и консульствах РФ. Ранее подобные заявления принимались в погранслужбе ФСБ.

Если планируется выезд несовершеннолетнего за границу без сопровождения родителей или законных представителей, то в этом случае необходимо будет предъявить, помимо паспорта, еще и нотариально заверенное согласие родителей. При этом если один из законных представителей подал заявление о несогласии, выехать ребенок не сможет.