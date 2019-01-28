Теперь с заявлением об этом можно обратиться в любом городе. То есть, место, где находится постоянная регистрация родителей, отныне неважно.

Таким образом, в России упростили правила по получению детских пособий. Они вступили в силу с 12 мая. Документ подписал Владимир Путин.

Пособия подлежат выплате семьям со среднедушевым доходом, который составляет меньше, чем полтора прожиточных минимума по итогам второго квартала предыдущего года.

Эта величина устанавливается местными властями индивидуально для каждого региона. Также, каждому первому родившемуся ребёнку предусмотрено предоставление госпомощи в однократном размере. Это возложено на работодателя. Если таковой отсутствует, этим должны заниматься управления соцзащиты.

Если же рождается второй ребёнок и последующие дети, предусмотрено получение материнского капитала в виде единовременной выплаты в 453 тысячи рублей. Эти затраты берёт на себя государство.

Подать заявление на это теперь можно в любом городе России. Это уже не ограничивается местом постоянной регистрации родителей.

Это, действительно, очень важно, поскольку россияне часто меняют место жительства в поисках лучшей работы.

Сейчас в России прорабатываются дополнительные льготы для детских пособий. В частности, подан законопроект, согласно которому, если родится третий и последующие дети, будут производиться единовременные выплаты по погашению ипотеки в размере 450 тысяч рублей.

Помимо того, в Думе полагают, что очень неправильным является то, когда каждый регион сам определяет размер подарка матерям или стоимость школьного питания, в зависимости от своих возможностей.

Нардепы считают, все дети России должны иметь одинаковые права, вне зависимости от того, где они появились на свет. Социальные стандарты по поддержке семей с детьми должны быть одинаковыми во всём государстве.