Прядь волос Бетховена выставлена на аукционе в Лондоне

В одном из аукционных домов Лондона, на торги была выставлена «значительная прядь волос» известного композитора и музыканта, которую он отрезал себе сам.

Как отмечается экспертами, лот был оценен в 15 тысяч фунтов стерлингов. Однако, глава департамента книг и манускриптов Саймон Макгвайр отметил, что волосы Людвига ван Бетховена могут быть проданы за более существенную сумму. По его мнению, коллекционерами проявлен большой интерес к данной вещи.

Согласно истории, прядь волос знаменитого композитора попросил пианист Антон Хальм, тем самым сделав подарок своей супруге. Но в ответ на это, вместо волос композитора, его подданный прислал клок волос козла. Это действие разочаровало и разозлило Хальма. Бетховен тогда самостоятельно отрезал с затылка значительную прядь волос и лично передал молодому пианисту в листе бумаги.

В последствии прядь волос была передана ученику Хальма, профессору в Венской консерватории – Юлиусу Эпштейну.

Лондонский аукционный дом, в прошлом уже выставлял пряди волос Бетховена, срезанные непосредственно перед смертью композитора в 1827 году, а также еще двух всемирно известных музыкантов Вольфганга Моцарта и Фридерика Шопена.

Стоит отметить, что ритуал по срезанию прядей волос перед смертью великих людей, ранее являлся не редкостью.