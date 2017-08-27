Рэпер L'One покинул лейбл Black Star со скандалом

Известный рэп исполнитель Леван Горозия, выступающий под сценическим псевдонимом L'One подтвердил слухи о его уходе из Black Star. L'One поделился, что лейбл Тимати хочет «закрыть» ему рот и отобрать его песни.

Леван ушел из компании Black Star еще 16 марта. Он искренне благодарен всем профессионалам своего дела, которые помогали ему творить на протяжении всех лет. Но не смотря на это, рэпер огорчен, в своем Instagram аккаунте он признается, что лейбл Тимати хочет лишить его песен и даже имени. Данными намерениями Black Star хочет «закрыть» рот исполнителю и не дать ему возможности рассказать обществу то, что он знает. Леван не желает молчать и будет бороться за правду.

Своих поклонников Горозия поблагодарил за поддержку и отметил, что планирует сделать небольшой перерыв. Чтоб с новыми силами окунуться в работу. Он рассказал, что возможно начнет заниматься продюсированием.

Сам Тимати под постом L'One заявил, что он явно преувеличивает, говоря о том, что ему хотят «закрыть рот». Владелец лейбла также добавил, что артист в любом интервью может говорить все, что ему хочется. Но, исходя из правил в контракте, все песни, которые были созданы в период работы с Black Star, являются собственностью компании.