Названы особенности, позволяющие распознать мужчину, имеющего специфические сексуальные наклонности.

Исследователи провели анализ среди 800 мужчин и выяснили, какие схожие черты имеют представители нетрадиционной ориентации. Было замечено, что среди геев чаще встречаются леворукие – на 34 % больше, чем у гетересексуальных мужчин.

Кроме того, исследователи отметили повышенную возможность мальчика стать геем, если в семье много братьев. Ученые установили, почему мужчины становятся геями в результате проведения анализа: когда женщина рожает нескольких мальчиков подряд, то происходят определенные изменения в ее организме. Количество антител увеличивается, а это неким образом влияет на плод и будущую сексуальную ориентацию мальчика.

Также считается, что если в семье есть гомосексуалист, то у ребенка возрастает возможность стать геем. Ученые также выявили интересную взаимосвязь профессии и сексуальной ориентации: люди с нетрадиционной сексуальной ориентацией зачастую выбирают типично мужские профессии, а в семьях, где много братьев геи чаще становятся приверженцами «женских» профессий.