У Сергея Лазарева состоялась тайная свадьба

Представительница известного артиста прокомментировала, появившиеся в Сети снимки.

Представительница Сергея Лазарева Елена сказала, что сама не имеет понятия, откуда появились любопытные снимки.

Стоит обратить внимание, что в кадре Сергей стоит возле алтаря из цветов, а рядом с ним – привлекательная девушка в свадебном платье. По некоторым слухам, эта особа является моделью из Израиля. Этот снимок за короткое время наделал много шума, а поклонники певца мучаются в догадках, действительно ли у него состоялась тайная свадьба, а может быть, это всего лишь кадр со съемок нового клипа? Директор Сергея Лазарева Елена рассказала, что ее массово атакуют представители различных СМИ, но пока как-то прокомментировать таинственные фотографии она не может, потому что и сама ничего не знает.

Дима Билан решил немного подшутить над своим коллегой и разместил в своем Instagram совместное фото с Сергеем. Примечательно, что король отечественной поп-сцены Филипп Киркоров отметился в комментариях, в шутку поздравив Лазарева и Билана с состоявшейся свадьбой. Есть также версия, что Сергей Лазарев мог стать гостем какого-то мероприятия. Стоит отметить, что известный певец никогда не был женат.