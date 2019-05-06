Кубанский сайт разозлил россиян грубой социальной рекламой

«Жирное сексуальным не бывает», «И целого стула мало», - подобные высказывания появились на страницах некоего рекламного агентства в Краснодарском крае, ссылки на который размещались в поликлиниках города.

В век интернета, не удивительно, что подобная реклама быстро становится просматриваемой. Достаточно только какому-нибудь интернет-пользователю сделать свой отзыв о ней. В данном случае, создатель канала «Женская власть» в Telegram обратила внимание на ссылки сайта Минздрава Краснодарского края у себя в поликлинике. Надеясь найти для себя необходимую информацию, она зашла на сайт и обнаружила неоднозначную для себя социальную рекламу здоровья. О чем сразу же поделилась с интернет сообществом. Пользователи интернета выразили свое мнение по поводу плакатов, и выяснилось, что основную часть россиян эта, можно сказать, грубая социальная реклама разозлила. «Перечисляя основные пороки современного общества, складывается впечатление, что авторов плаката больше заботит собственное эстетическое удовлетворение этим обществом, - пишет один из блоггеров – Так не далеко и до плакатов времен Третьего рейха».

Тем временем, Минздрав Краснодарского края заявил, что они не являются ни заказчиком, ни изготовителем данных постеров. А данные работы являются всего лишь креативной работой одного из рекламных агентств Кубани.