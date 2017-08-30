Отец Жанны Фриске считает Шепелева виновным в исчезновении 20 миллионов рублей

Отец известной певицы Владимир Борисович в своем интервью телеканалу НТВ вновь остановился на теме конфликта с гражданским мужем его покойной дочери.

Владимир Борисович заявил, что спустя некоторое время после начала лечения Жанны Фриске с ее счета была обнаружена пропажа в размере 20 миллионов рублей. Отец певицы считает Дмитрия Шепелева виновным в исчезновении этой суммы. 15 июня исполнилось 4 года, как умерла Жанна. Владимир Фриске в ходе интервью НТВ уже не в первый раз поднял тему конфликта с Дмитрией Шепелевым, заявив, что именно он похитил крупную сумму денег со счета певицы, воспользовавшись ее доверенностью.

Отец певицы также добавил, что этот случай произошел в течение двух недель после попадания Жанны в больницу. По словам Владимира Фриске, похитить средства Дмитрий мог, прибегнув к доверенности, которую он получил от певицы. Тем не менее, назначение пропавших денег Владимир не знает и по сей день. Ранее стало известно, что Дмитрий Шепелев нелицеприятно отзывался о родственниках своей покойной супруги, заявив, что семья Жанны Фриске в течение 2 лет унижала его. Однако, сестра певицы Наталья сказала, что не имеет понятия, о чем идет речь.