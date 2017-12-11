Росздравнадзор: Права россиян на льготные лекарства нарушены

Росздравнадзор провёл проверку регионов на наличие фактов нарушений прав граждан, детей и инвалидов на льготное лекарственное обеспечение.

Грубейшие нарушения выявлены в Чукотском автономном округе, Севастополе, Ингушетии, Карачаево-Черкесии, Ивановской, Смоленской областях и в Северной Осетии.

Множество обращений приходит от больных диабетом Саратовской области и Краснодарского края. Для этих больных отсутствуют необходимые препараты. В Мордовии аптеками льготные рецепты не обеспечены, более 1800 региональных, и свыше 300 федеральных.

Проверки показали: в Башкирии, Коми, Самаре и Твери, Адыгее и Чукотке не контролируют использование закупленных препаратов, а так же уровень потребностей лекарств. Предписания Роскомнадзора по результатам проверки прошедшего квартала 2019 года в Крыму, Саратовской, Брянской и Новгородской области не выполняются. Власти Ярославской области не вовремя распорядились средствами для закупки лекарств гражданам, нуждающимся в лечении сердца, неврологии, астмы, и других опасных болезней. В Ульяновской области не обеспечены 40% льготных рецептов.

В Самаре, Орле, Ярославле, Чечне и Адыгее, в льготных лекарствах пациентам было отказано, рецепты не выписывались.

По состоянию на 1 июня 2019 года отсрочено обеспечение более 10400 льготных рецептов, выданных в России, что составляет 0,05% от общего количества рецептов.

В льготную категорию попадает около 19% населения страны. Владимир Путин, ознакомившись с результатами проверок, подверг критике данную ситуацию и сказал, что необходимо закрепить Законом единый перечень жизненно необходимых лекарств. Многие регионы намеренно вносят изменения в этот список, внося в него БАДы, меняя объём и состав препаратов. С этим будут бороться.