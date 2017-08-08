«Росконтроль» назвал лучший и худший ванильный пломбир в стране

«Росконтроль» назвал тройку лучших пломбиров в России, отобрав для исследований 34 образца в разных регионах страны.

В ходе проверки анализировалось более 50 различных показателей, в том числе наличие растительных жиров, антибиотиков, кишечных палочек и других.

В результате проверки оказалось, что три торговых марки даже превосходят нормы ГОСТа в своей продукции. Это «Русский холод» из Московской области, «Эскимос» из Томской области и «Вологодский пломбир».

В остальных образцах были найдены нарушения стандартов качества. Больше всего претензий эксперты высказали в адрес «Волгоградского пломбира» и мороженого «Артек» - в них нашли кишечную палочку, а в первом из названных образцов – еще и антибиотиков выше нормы.

В «Бодрую корову» (Белгородская область) и «Белое золото» (Ленинградская область) добавили растительные жиры. А в нескольких образцах тесты показали повышенную кислотность – это, говорят специалисты, говорит о том, что для производства использовали не самое свежее молоко.

Из общего числа отобранных образцов в 12 пломбирах эксперты обнаружили нарушения качества. А два образца, «Мороженое от Деда Мороза» и «Ваш пломбир» вообще нельзя считать пломбиром, поскольку они не прошли испытание на содержание жиров. Всего в лаборатории изучили пломбир из 18 регионов, в том числе Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Нижегородской, Вологодской, Новосибирской, Омской областей, Приморского края, Ставрополья и других регионов.