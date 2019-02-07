Алла Пугачева приобрела участок на кладбище

Примадонна решила заранее позаботиться о будущем месте упокоения.

В прошедшие выходные в эфир телеканала НТВ вновь вышла программа «Звезды сошлись». На этом выпуске представители шоу-бизнесу сосредоточились на теме смерти и попытались выяснить, нужно ли заранее приобретать место для будущих похорон.

В результате, все сошлись на мнении, что покупать участок на кладбище желательно заранее, ведь смерть может прийти неожиданно. В качестве примера была приведена история Аллы Пугачевы, которая, как оказалось, уже приобрела участок на Кузьминском кладбище. Стоит отметить, что выбор места явно не является простой случайностью, так как на этом же кладбище похоронен ее брат – Евгений Борисович.

Кроме того, ведущие телешоу рассказали о том, что Алла Борисовна хочет построить фамильный склеп. Так, по словам ведущих, она уже нашла рабочих для строительства усыпальницы. Более того, строители предложили певице что-то вроде семейного герба – по аналогии с тем, что красуется у нее на замке.

Напомним, что 15 апреля легендарная певица с размахом отметила свой юбилей – ей исполнилось 70 лет. В качестве места для празднования был выбран Кремлевский дворец, в котором присутствовало множество российских звезд.