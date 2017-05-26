Дочь Моники Белуччи привлекла всеобщее внимание на модном показе

15 июня состоялся показ мужской коллекции бренда Dolce&Gabanna. Среди посетителей этого мероприятия отметилась дочь известной модели и актрисы Дева Кассель.

Дочери Моники Белуччи и актера Венсана Касселя не привыкать к повышенному интересу со стороны общественности, ведь ей уже не раз приходилось оказываться в центре всеобщего внимания.

Старшая дочь Моники в апреле текущего года заключила контракт с всемирно известным брендом Dolce&Gabanna и стала его лицом. Совсем недавно и Дева Кассель впервые появилась на глазах у многочисленной публики в рамках модного показа.

Стоит отметить, что юная дочь Моники Белуччи практически сразу привлекла всеобщее внимание своей яркой внешностью. Гости и фотографы были впечатлены ее белоснежной кожей, пухлыми губами и красивыми пышными волосами.

Девочка выбрала для себя лук, который состоял из облегающих брюк, жакета и топа алого оттенка. Естественно, подобная одежда сделала явный акцент на белизне коже Девы Кассель. Многочисленные поклонники самой Моники были поражены и заметили сходство юной дочери со звездной мамой. Стоит отметить, что раньше известный бренд Dolce&Gabanna звал для съемок и Монику Белуччи. В молодости сотрудничество с брендом стало взлетной площадкой для карьеры модели.