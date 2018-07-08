Анна Седокова рассказала о своей жизни и детях

Младшая дочь певицы больше года живет с отцом в Америке и редко видит маму, брата и сестру.

Российская певица и ведущая, а также экс-солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова является многодетной матерью. У нее трое детей от разных мужчин, но ни с кем из них не получилось устроить семейную жизнь. Долгое время продолжались судебные разбирательства Анны с бывшим мужем и отцом ее дочери Моники Максимом Чернявским. Анна и Максим поженились в 2009 году, а в 2011 у них родилась дочь в Калифорнии. Вскоре после этого в прессу просочились слухи об измене Максима и пара развелась. О причинах развода ни Анна, ни ее супруг не распространялись, и какое-то время они поддерживали дружеские отношения. Чернявский выплачивал алименты в размере 200 тысяч рублей.

Однако позже американский бизнесмен и менеджер «Формулы-1» стал пытаться отсудить дочь у бывшей супруги. И вот уже год, как все судебные разбирательства закончены, по решению суда Моника проживает со своим отцом в США, но Анне разрешено навещать ее в любое время. Кроме того, девочка может приезжать к маме на каникулы. Анна Седокова в нескольких интервью рассказывала, как непросто было ей принять это решение суда. Тем не менее, ради спокойствия дочери она очень старалась сохранить хорошие отношения с отцом Моники и надеется, что ей это удалось. Певица переживает, что редко видит дочь, а разговоры по телефону не компенсируют Монике отсутствие мамы. Ребенок не до конца понимает, почему родители не могут быть вместе, но Седокова надеется, что дочь сможет понять со временем и отца и мать и не осуждать ни одного из них. У девочки, по мнению Анны, есть талант в музыке, она хорошо поет и иногда принимает участие в выступлениях мамы. Анна планирует в будущем поддерживать желание Моники заниматься и помогать ей во всем.

Помимо Моники, у Анны Седоковой есть тринадцатилетняя дочь Алина от футболиста Валентина Белькевича и двухлетний сын Гектор от бизнесмена Артема Комарова. Шестнадцатичасовые перелеты в Америку затруднительны для маленького мальчика, поэтому Анна не может часто видеть Монику. И все же исполнительница называет себя очень счастливой женщиной. Она молода, у нее замечательные дети и она свободна. Сейчас Анна часто публикует в соцсетях снимки и посты, из которых понятно, что и в личной жизни у нее все хорошо.