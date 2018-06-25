Анна Седокова пошла на мировую с бывшим мужем

В самом скором времени Анна Седокова сможет свободно видеться со своей дочерью Моникой. Певица подписала мировое соглашение с бывшим мужем, Максимом Чернявским, и теперь родители разделили опеку над девочкой.

Как сообщила в Instagram бабушка Максима, Марина Чернявская, бывшие супруги наконец уладили свои разногласия. Теперь звездная мама сможет видеться с ребенком в любое удобное для нее время без посторонних глаз и забирать дочку на каникулы. При этом Моника продолжит жить с семьей своего отца и учиться в калифорнийской школе.

Сейчас девочка якобы уже отправилась на каникулы на Кипр, где ее ждут родственники. Кроме того, бабушка написала, что Анна готовит грандиозный сюрприз на день рождения девочки, который наступит уже совсем скоро.

Сама Анна Седокова пока что никак не прокомментировала свои договоренности с бывшим мужем.

Напомним, в конце июня в Сети бабушка Максима Чернявского рассказала, что Седокова не подписала мировое соглашение с Максимом. В результате семья, побоявшись, что Анна может тайком вывезти девочку из США, добилась судебного запрета на приватные встречи Седоковой с дочерью. Накануне скандала Анна получила предложение участвовать в телепроекте «Вокруг света во время декрета», однако условия предполагали участие всех детей певицы в съемках. Семья отца возражала против участия Моники, которая как раз пошла в первый класс, в проекте.