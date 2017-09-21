Бывший муж не забирал у Седоковой дочь: появились подробности конфликта от другой стороны

Анна Седокова сама виновата в своих проблемах со свиданиями с дочерью Моникой – так объяснила в соцсетях происходящее между телеведущей и ее бывшим мужем Максимом Чернявским противостояние его бабушка. Откровения пожилой родственницы вывели скандал между экс-супругами на новый виток.

Недавно в микроблоге Максима появились посты, автором которых якобы стала его бабушка. В них женщина рассказала, что пострадавшей стороной в конфликте является отнюдь не Анна, а маленькая Моника и ее папа. Дела в том, что Седоковой после возвращения в Россию предложили съемки в программе «Вокруг света во время декрета», участвовать в которых она должна была со всеми детьми. Однако у Моники как раз пошла в первый класс, у нее начались занятия. Поэтому семья Чернявских, опасаясь, что мать может потихоньку вывезти дочь из США, добилась судебного решения о свиданиях девочки с матерью только в присутствии специального надзирателя.

Ситуация могла бы мгновенно измениться, если бы Анна подписала с бывшим мужем мировое соглашение, сообщила бабушка. Тогда она могла бы свободно видеться с дочерью без присутствия посторонних, а сама девочка - свободно путешествовать с одним из родителей или родственников. Но у Анны «не хватает времени» на подпись документа, хотя получила она его еще в начале июня. В результате ее дочь даже на море на каникулах пока что поехать не может.

Интересно, что посты бабушки были опубликованы в блоге Чернявского совсем недолго, потом Максим их удалил. Однако пользователи успели сделать скриншоты и выложили их в сеть.