«Исцеленный» отец Риты Дакоты встретился с внучкой

Певица рассказала, что ее отцу удалось справиться с алкоголизмом. Он почти прошел курс реабилитации.

Отец Риты Дакоты на протяжении достаточно долгого времени страдал от алкогольной зависимости. Два года ушли на то, чтобы постараться победить этот недуг, а сама певица всегда старалась поддерживать своего отца. Стоит отметить, что его лечение в реабилитационном центре официально завершится лишь 5 июля, но специалисты уже сейчас отметили, что зависимость отца Дакоты осталась позади. На своей странице в Instagram певица опубликовала видео, где «исцеленный» дедушка встретился и играет со своей маленькой внучкой по имени Мия.

Стало известно, что в период первого года жизни Мии они с дедушкой виделись крайне мало, а отец Риты Дакоты лишь подтверждает свою вину. Певица уже раньше рассказывала подписчикам, что их семью постигла большая проблема, на решение которой брошены все силы.

По сведениям «Пятого канала», программа «12 шагов анонимных алкоголиков и наркоманов» очень помогла отцу Риты Дакоты восстановить здоровые отношения с семьей. Стоит отметить, что неравнодушный общественный активист Никита Лушников сыграл немалую роль в выздоровлении отца певицы. Ранее он уже имел дело с людьми, имеющими нездоровую зависимость: он помогал Дане Борисовой, Евгению Осину и некоторым другим известным личностям.