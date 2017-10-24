Принцу Гарри не удалось завести роман с Дженнифер Энистон

Известная актриса не приняла ухаживания и знаки внимания сына принцессы Дианы.

Принц Гарри всегда испытывал пристрастие к миру кино и увлекался американскими актрисами. И его жена Меган Маркл также является голливудской актрисой.

Тем не менее, появилась информация, что принц Гарри пытался добиться расположния известной актрисы Дженнифер Энистон. Происходило это в 2009 году, когда Дженнифер стала лицом журнала GQ. Имея некоторые связи, Гарри удалось узнать номер знаменитой актрисы, а получив его, он принялся атаковать Дженнифер Энистон сообщениями, которые имели явный романтический характер.

Подобными способами принц Гарри явно показывал свое неравнодушие к Дженнифер Энистон. Тем не менее, ему не удалось завести роман с актрисой. Энистон держалась холодно и не ответила на внимание со стороны принца Гарри. По сведениям писателя Йена Халперина, который признался в интервью изданию Express, актриса не желала обнадеживать Гарри, а основной причиной являлась достаточно большая разница в возрасте. Нужно заметить, что Дженнифер Энистон старше Гарри на 16 лет, тогда как его нынешняя жена Меган Маркл – на 3 года.