Леди Гага страстно поцеловала женатого мужчину

Певица очень удивила публику своей новой выходкой. Поклонники экстравагантной исполнительницы решили, что ей удалось соблазнить музыканта, несмотря на то, что он официально состоит в отношениях.

Леди Гага очень часто оказывалась в центре многочисленных сплетен и слухов. Эпатажная певица явно никогда не испытывала чувства одиночества, ведь после разрыва с Кристианом Карино она вновь начала обрастать догадками о возможных любовных приключениях. Скорее всего, она уже выбрала себе фаворита.

Во время выступления Леди Гага целовалась со своим музыкантом – трубачом Брайаном Ньюманом. Кроме того, взбалмошную певицу ничуть не смущал тот факт, что Брайан состоит в браке. Спев строчки, «Дорогой, поцелуй меня» певица страстно поцеловала женатого мужчину.

Поклонники Леди Гаги оказались возбуждены не на шутку и начали активно обсуждать в социальных сетях характер увиденного ими поцелуя. Мнения разделились: одни говорили, что Гага с Брайаном старые знакомые и ничего удивительного в этом поступке нет, другие же, напротив, подвергли критике выходку Гаги, заявив, что ей следовало бы вести себя приличнее, ведь музыкант женат.

Более того, выяснилось, что жена Брайана Ньюмана в это время находилась в зале, поэтому ее реакция наверняка была не очень положительной.

Тем не менее, Леди Гага не спешит делать какие-либо официальные заявления, когда оказывается замеченной с очередным мужчиной. Скорее всего, певица просто развлекается и испытывает удовольствие, когда ей удается вызвать чувство ревности у официальных спутниц этих мужчин.