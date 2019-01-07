Леди Гага разорвала отношения с Кристианом Карино

Об отношениях знаменитостей стало известно в 2017 году.

Недавно стало известно, что знаменитая американская исполнительница Леди Гага разорвала отношения со своим возлюбленным Крианом Карино. Эту информацию подтвердил представитель артистки. Однако причины расставания пока не распространяются, однако информация о проблемах в отношениях возлюбленных стала появляться с прошедшей недели, когда вручали премию «Грэмми». Выяснилось, что на мероприятие Леди Гага появилась уже без помолвочного кольца. Также еще одним доказательством разлада в отношениях стало то, что во время благодарственной речи со сцены исполнительнице не упоминала Кристиана Карино.

Напоминаем, что в 2017 году стала появляться информация о романе 32-летней исполнительницы Леди Гаги и 49-летнего Кристиана Карино. Влюбленные долгое время скрывали свои чувства, и только в начале прошлого года они впервые появились вместе перед публикой.