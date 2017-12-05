Фанаты пожалели Ирину Шейк после флирта Брэдли Купера и Леди Гаги на «Оскаре»

Знаменитости было тяжело видеть томные взгляды и обнимания на глазах у огромной публике.

Знаменитая американская исполнительницы Леди Гага заслужила не только музыкальные премии, но и недавно стала обладательницей «Оскара» за песню к фильму «Звезда родилась». Во время вручения награды знаменитость не могла не поблагодарить актера и режиссера Брэдли Купера, который участвовал в создании картины и помогал Леди Гаги. Никто даже не заметил, как обе звезды оказались на сцене с микрофонами у рояля. Они исполняли композицию, за которую и получили премию. Томные взгляды и обнимания не смогли не затронуть сердца зрителей и гостей в зале.

Поклонники восхищались таким необычным дуэтом. Однако нашлись и такие, которые вспомнили, что в зале находилась возлюбленная Купера модель Ирина Шейк, недавно родившая артисту дочь. Фанаты пожалили модель, так как понимают Леди Гагу, которая не смогла устоять и флиртовала с артистом. Отмечается, что сами знаменитости ожидали такой реакции еще с начала совместной работы. Тем более масла в огонь добавило то, что исполнительница разорвала помолвку со своим возлюбленным. Однако друзья звезд говорят, что в действительности их ничего не связывает кроме работы.