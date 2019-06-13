Имеющие огород «ленивые» россияне, могут лишиться поддержки государства

Бедные жители страны, которые, по мнению власти, не пользуются всеми своими возможностями, теперь не смогут рассчитывать на помощь.

По данным газеты «Известия», россияне, которые находятся за чертой бедности, но при этом имеющие огород и свободную площадь для проживания, могут лишиться поддержки государства.

Чиновники нескольких регионов заявили, что граждане, у которых в собственности находится жилая площадь, должны сами заниматься своим обеспечением и не ждать помощи от государства. Отметим, что власти Татарстана, Приморского края, Кабардино-Балкарии, Липецкой, Нижегородской, Ивановской, Новгородской, Томской областей уже направили соответствующее заявление в Министерство труда.

Стоит отметить, что депутаты готовы помогать только действительно бедным людям, которые наиболее остро испытывают потребность в финансовой помощи и субсидиях. Для помощи таким гражданам депутаты могут выделить «освободившиеся средства». Ранее уже имелась информация, согласно которой в России половина семей, имеющих детей, сейчас находится за чертой бедности. Примечательно, что людей, имеющих огород и собственное жилье, в Ивановской области назвали «ленивыми».