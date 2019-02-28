В российских семьях стремительно растет бедность

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что уровень бедности в нашей стране увеличился.

По словам Голиковой, подавляющую часть малоимущих граждан составляют семьи с детьми, а также многодетные семьи. Их число от общего количества бедных – 51 %. Татьяна Голикова подчеркнула, что эта цифра свидетельствует о том, что в России стремительно растет бедность, так как у нас много семей, находящихся за ее чертой.

Стоит отметить, что ранее Голикова говорила, что в 2018 году количество бедных граждан в России уменьшилось на 400 тысяч, а в процентном соотношении это число равнялось около 12, 9 % от всего населения страны.

В конце прошлого года Минтруд начал реализовывать пилотный проект по определению причин, по которым многие из российских семей начинают стремительно беднеть. Кроме того, планируется автоматически определять малообеспеченную категорию граждан. После апробации этой программы будет производиться ее интеграция во все регионы России. Отметим, что пилотный проект на данный момент реализуется в нескольких областях: Ивановской, Нижегородской, Липецкой, Томской, Новгородской. А также в Кабардино-Балкарии, Татарстане и и Приморье.