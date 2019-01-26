Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила о повышении возраста девушек, рожающих первенца

Российские девушки теперь рожают первого ребенка в возрастном промежутке от 26 - до 35 лет. В более раннем возрасте роды первенца приходяться лишь на 45% всех девушек. Об этом заявила на совещании президента РФ В.В. Путина с предсидателями вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

По данным ФСГС (Федеральная служба государственной статистики) по численности населения (считая Крым) Россия сейчас находится на 9 месте в мире. Уже несколько лет рождаемость меньше смертности в России.

По словам Голиковой, причиной редкой рождаемости, среди молодых девушек, служит то, что молодые люди сейчас больше настроены на получение хорошего образования и работы. Не смотря на проводимую Демографическую политику и подписанный 7 мая 2018 года Указ «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года» Президентом РФ.

Вице-премьер выразила большую надежду на принимаемые меры государством, которые поспособствуют изменениям демографическому поведению среди современных семей.



