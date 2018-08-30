Голикова рассказала о возможном повышении возраста продажи алкоголя

По словам вице-премьера, это одна из возможных мер, которую правительство готово рассмотреть для усиления борьбы с пьянством и табакокурением.

В интервью РИА «Новости» Татьяна Голикова выразила уверенность, что Россия в этом вопросе может воспользоваться опытом тех стран, в которых продажа алкоголя запрещена до 20 лет, а то и до 21 года. Тем более, что это опыт не только западных стран, но и ближайших соседей и партнеров России по СНГ. Основным аргументом такого запрета, по словам Голиковой, является быстрое привыкание, которое возникает у более молодых людей. Получается, что «дети просто губят свое здоровье».

Кроме того, вице-премьер привела данные одного из российских НИИ, который своими исследованиями еще раз подтвердил прямую связь между выпивкой и риском смертности. И хотя в стране есть положительные результаты в борьбе с алкоголем и табаком, правительство пока недовольно достигнутым прогрессом.

Напомним, 40% участников недавнего опроса ВЦИОМ рассказали, что не пьют спиртного. Однако при этом 39% респондентов уверены, что существует некая неопасная для здоровья доза алкоголя.

Тот же опрос показал, что 58% россиян поддерживают идею ввести запрет на продажу алкоголя тем, кому не исполнился 21 год.