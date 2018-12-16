Певица призналась, что хорошо общается со своим экс-супругом Романом Черницыным. Она дала некоторые комментарии насчет того, как ей это удается.
Певице Ирине Дубцовой удалось сохранить хорошие отношения с бывшим мужем. На своей странице в Instagram она представила общественности новое фото, на котором она находится рядом со своим сыном Артемом и бывшим мужем Романом Черницыным. По словам певицы, она не знает какого-то особого, волшебного способа для сохранения дружественных и теплых отношений с бывшим супругом.
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Чистые цифры : 168, 171, 183 🤷🏻♀️🤪♥️💋 #рост У меня часто спрашивают , как мне удалось сохранить такие отношения с бывшим мужем. У меня нет особого рецепта. Нет стратегии поведения. Нет ответа. Просто мы люди такие 🤷🏻♀️ И не надо нас заново «женить» в комментариях 😉🙏🏼😅 На фото мой крутейший сын @chernitsyn_official ♥️и мой лучший друг и, безусловно, родственник на всю жизнь @romanplazma 😘 #родственник #семья #сын #папарома #любимыйребёнок #хочумогуделаю
Ирина добавила, что несмотря на все изменения в ее личной жизни, Роман все равно останется для нее «родственником на всю жизнь». Тем не менее, она выступает против некоторых комментариев к фотографии в Instagram, ведь некоторые задают там прямо-таки свадебную риторику. Ирина Дубцова добавила, что «женить» их с Романом не нужно. Она заявила, что ответа на вопрос относительно поддержания дружеских отношений с Романом Черницыным у нее нет.
«Просто мы люди такие», - написала она у себя в Instagram. Почитатели творчества Ирины подметили, что ее сын очень уж напоминает маму. Кроме того, подписчики выразили свою симпатию к фотографии Ирины Дубцовой, написав ей немало комплиментов.
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