Певица призналась, что хорошо общается со своим экс-супругом Романом Черницыным. Она дала некоторые комментарии насчет того, как ей это удается.

Певице Ирине Дубцовой удалось сохранить хорошие отношения с бывшим мужем. На своей странице в Instagram она представила общественности новое фото, на котором она находится рядом со своим сыном Артемом и бывшим мужем Романом Черницыным. По словам певицы, она не знает какого-то особого, волшебного способа для сохранения дружественных и теплых отношений с бывшим супругом.

Ирина добавила, что несмотря на все изменения в ее личной жизни, Роман все равно останется для нее «родственником на всю жизнь». Тем не менее, она выступает против некоторых комментариев к фотографии в Instagram, ведь некоторые задают там прямо-таки свадебную риторику. Ирина Дубцова добавила, что «женить» их с Романом не нужно. Она заявила, что ответа на вопрос относительно поддержания дружеских отношений с Романом Черницыным у нее нет.

«Просто мы люди такие», - написала она у себя в Instagram. Почитатели творчества Ирины подметили, что ее сын очень уж напоминает маму. Кроме того, подписчики выразили свою симпатию к фотографии Ирины Дубцовой, написав ей немало комплиментов.