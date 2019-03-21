Большая часть россиян считает свой отдых непродолжительным

Сервис организаций путешествий OneTwoTrip предпринял попытку выяснить, довольны ли люди продолжительностью своих отпусков.

Опрос показал, что большая часть населения страны (55,3 %) считает свой отдых непродолжительным. По их мнению, для полноценного отдыха нужно больше 28 дней. Тем не менее, треть населения (27, 5 %) заявила о том, что их все устраивает и они вполне довольны продолжительностью своего отдыха. Интересно, что практически никто не высказался против уменьшения сроков для отдыха (1 %).

Каждый шестой гражданин России считает, что нужно немного уменьшить продолжительность дня, а также сократить количество рабочих дней в неделе, но при этом не стоит увеличивать классические сроки отдыха в год, который составляет 28 дней. Премьер-министр Дмитрий Медведев выразил солидарность с последними, заявив, что четырехдневная рабочая неделя может стать реальностью для России.

Если сравнивать показатели продолжительности отпусков россиян с другими странами, то можно привести в пример некоторые европейские государства – там отдых занимает 28-30 дней и такая ситуация не является единичной в мире. Стоит отметить, что рекорды по отдыху бьет Франция – максимальное количество отпускных дней у французов составляет 38.

Разительно отличается обстановка в странах Азии и США. Жители Таиланда и Сингапура отдыхают 6-7 дней, а в США 77 % частных компаний готовы предоставить своему сотруднику отдых, продолжительность которого составляет 10 дней.