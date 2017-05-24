Поклонники Киану Ривза потребовали для него статус человека года

Неравнодушные к творчеству актера люди хотят, чтобы их любимый артист стал главным человеком года по версии журнала Time.

По сведениям портала Screen Rant, который ссылается на петицию на сайте Change.org, многочисленные поклонники Киану Ривза потребовали для него статус главного человека года. Петиция появилась не так давно – менее недели назад. На текущий период ей удалось набрать уже 4 тысячи пользователей.

Стоит признать, что после нескольких фильмов про Джона Уика актер занял прочное место в числе самых значимых голливудских знаменитостей. Кроме того, он снискал славу интернет-звезды, а Сеть пестрит многочисленными мемами с его участием.

Необходимо отметить, что в марте этого года Киану Ривз оказал поддержку пассажирам рейса Сан-Франциско-Лос-Анджелес. Самолет был вынужден совершить экстренную посадку в Бейкерсфилде в Калифорнии. На борту самолета находился Киану Ривз, которому после приземления удалось договориться с представителями авиакомпании о предоставлении людям минивэнов для того, чтобы они могли добраться до нужных им мест.

Более того, актер решил выступить в качестве экскурсовода, рассказав пассажирам о достопримечательностях и некоторых исторических фактах города Бейкерсфилда. Также Киану позаботился и о музыкальном сопровождении экскурсии: он включал композицию кантри-певца Винни Стюарта It’s Such a Pretty World Today, при этом делая селфи со всеми желающими.