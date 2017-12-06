«Я не буду клянчить деньги»: Александра Яковлева ведет борьбу с раком

Артистка рассказала, что сейчас для нее настало не самое лучшее время.

Актриса уже достаточно долгое время ведет борьбу с раком. Стоит отметить, что средства на лечение она намерена заработать путем привычной ей деятельности – на сцене. Такие сведения приводит сайт KP.RU. В ходе передачи Андрея Малахова «Привет, Андрей» на канале «Россия 1» актриса рассказала, что у нее обнаружили онкологическое заболевание.

Кроме того, в рамках передачи Александра Яковлева призналась зрителям, что театральный деятель Татьяна Москвина специально для нее создала пьесу. Актриса в эфире телепередачи сказала, что хочет, чтобы зрители и поклонники ее творчества обязательно посетили спектакль. По словам Яковлевой, исполнить роль в этом спектакле – ее последнее желание.

Также актриса добавила, что деньги, поступающие от продажи билетов, она намерена направить на свое лечение. Актриса отметила, что очень сильно нуждается в поддержке и помощи, однако, попрошайничать и «клянчить» деньги она не собирается, а желает заработать их своим профессиональным трудом.

Стоит напомнить, что Александра Яковлева является выпускницей Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии. Впервые появилась в кино Яковлева в 1979 году. Прежде всего, она запомнилась зрителям по ролям в нескольких фильмах, среди которых стоит назвать «Экипаж», «Человек с бульвара Капуцинов» и «Чародеи».